Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику «РБ Лейпцига» и сборной Норвегии Антонио Нусе.

Антонио Нуса globallookpress.com

Как сообщает Caught Offside, руководство действующих чемпионов Англии рассчитывает оформить трансфер 21-летнего футболиста уже в нынешнее летнее трансферное окно. По данным источника, «канониры» готовы предложить за игрока около 40 миллионов евро, однако немецкий клуб рассчитывает выручить за норвежца более крупную сумму.

Отмечается, что интерес к Нусе также проявляют «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Ювентус» и ряд других европейских клубов.

В минувшем сезоне Антонио Нуса провёл 31 матч в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.