В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций армянский «Пюник» победил мальтийский «Марсашлокк» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Даниил Куликов с пенальти на 80-й минуте.
Результат матча
ПюникЕреван1:0МарсашлоккЛига конференций. Квалификация
1:0 Даниил Куликов 80' пен.
Пюник: Хенри Авакян, Сергей Вакуленко, Филипе Алмейда, Никос Кенургиос (Vyacheslav Afyan 46'), Михаил Коваленко (Саргис Метоян 82'), Сеад Исламович (Иман Гриффит 46'), Даниил Куликов, Артак Дашян, Ованес Арутюнян (Момо Янсане 60'), Karlen Hovhannisyan, Iasonas Pikis (Эдгар Малакян 60')
Марсашлокк: Додо, Матеус Силва (Andrea Cassar 12'), Николай Мускат, Энрико Пепе (Lucas Caruana 86'), Домантас Шимкус (Редон Михана 53'), Джозеф Минала (Oleksii Bykov 86'), Хуан Корбалан, Ulises Arias (Ensell Attard 86'), Weder Soares da Silva, Oualid El Hasni, Christoffer Henri Mafoumbi
Жёлтые карточки: Сеад Исламович 21', Саргис Метоян 85' — Ulises Arias 7', Weder Soares da Silva 60'
Красная карточка: Christoffer Henri Mafoumbi 10' (Марсашлокк)
«Пюник» выиграл по сумме двух встреч 4:0 и в следующем раунде квалификации сыграет против венгерского «Дебрецена».
В параллельной игре гибралтарский «Сент-Джозефс» и ирландский «Богемианс» сыграли вничью 0:0. По сумме двух встреч дальше прошла команда из Ирландии.
И еще в одной встрече грузинское «Торпедо» из Кутаиси в родных стенах проиграло азербайджанской «Зире» со счетом 0:3.
Забитыми мячами отличились Эрен Айдын (дважды) и Амин Сейдалиев.
В следующем раунде «Зиря» сыграет против «Пайде» из Эстонии.