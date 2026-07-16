В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций армянский «Пюник» победил мальтийский «Марсашлокк» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Даниил Куликов с пенальти на 80-й минуте.

Результат матча Пюник Ереван 1:0 Марсашлокк Лига конференций. Квалификация 1:0 Даниил Куликов 80' пен. Пюник: Хенри Авакян, Сергей Вакуленко, Филипе Алмейда, Никос Кенургиос ( Vyacheslav Afyan 46' ), Михаил Коваленко ( Саргис Метоян 82' ), Сеад Исламович ( Иман Гриффит 46' ), Даниил Куликов, Артак Дашян, Ованес Арутюнян ( Момо Янсане 60' ), Karlen Hovhannisyan, Iasonas Pikis ( Эдгар Малакян 60' ) Марсашлокк: Додо, Матеус Силва ( Andrea Cassar 12' ), Николай Мускат, Энрико Пепе ( Lucas Caruana 86' ), Домантас Шимкус ( Редон Михана 53' ), Джозеф Минала ( Oleksii Bykov 86' ), Хуан Корбалан, Ulises Arias ( Ensell Attard 86' ), Weder Soares da Silva, Oualid El Hasni, Christoffer Henri Mafoumbi Жёлтые карточки: Сеад Исламович 21', Саргис Метоян 85' — Ulises Arias 7', Weder Soares da Silva 60' Красная карточка: Christoffer Henri Mafoumbi 10' (Марсашлокк)

Статистика матча 2 Удары в створ 0 12 Удары мимо 3 68 Владение мячом 32 10 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 17 Фолы 7

«Пюник» выиграл по сумме двух встреч 4:0 и в следующем раунде квалификации сыграет против венгерского «Дебрецена».

В параллельной игре гибралтарский «Сент-Джозефс» и ирландский «Богемианс» сыграли вничью 0:0. По сумме двух встреч дальше прошла команда из Ирландии.

И еще в одной встрече грузинское «Торпедо» из Кутаиси в родных стенах проиграло азербайджанской «Зире» со счетом 0:3.

Забитыми мячами отличились Эрен Айдын (дважды) и Амин Сейдалиев.

В следующем раунде «Зиря» сыграет против «Пайде» из Эстонии.