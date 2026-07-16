В ответном матче квалификации Лиги конференций фарерский «Рунавик» на выезде победил мальтийский «Хамрун» со счетом 2:1.
В составе победителей забивали Михал Пржибильский и Петур Кнудсен. За хозяев отличился Анте Чорич.
Результат матча
«Рунавик» пробился во второй раунд квалификации, где сыграет против «Копера».
В параллельной игре македонская «Шкендия» выиграла у гибралтарской «Европы» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Ване Крстевски на 86-й минуте.
«Шкендия» по сумме двух матчей победила 6:0 и теперь сыграет против «Браво».
И в еще одной встрече «Балканы» из Косово обыграл «Коннах Куэй» из Уэльса со счетом 3:2.
На голы Эдвина Куца, Джованни и Валентина Серебе гости ответили забитыми мячами Максима Вудкока и Али Мехассеба.
«Балканы» прошли дальше, где теперь встретятся с «Богемиансом».