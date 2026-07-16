В ответном матче квалификации Лиги конференций фарерский «Рунавик» на выезде победил мальтийский «Хамрун» со счетом 2:1.

«Шкендия»
«Шкендия» globallookpress.com

В составе победителей забивали Михал Пржибильский и Петур Кнудсен. За хозяев отличился Анте Чорич.

Результат матча

Хамрун СпартансХамрунХамрун Спартанс1:2РунавикРунавикРунавик
0:1 Михал Пшибыльский 43' 1:1 Анте Чорич 53' 1:2 Петур Кнудсен 90+4' пен.
Хамрун Спартанс:  Рафаэл Компри,  Кин Скиклуна,  Винченцо Полито (Emmanuel Ernest 90'),  Марселина Эмерсон (Райан Камензули 90'),  Мэттью Гийомье,  Анте Чорич (Klery Serber 80'),  Джейк Грек,  Тобиас Бьёрнстад,  Celio,  Jack Ipalibo (Lucas Villela 46'),  Damir Ceter
Рунавик:  Tom Amos,  Филип Дринич (Арон Кнудсен 79'),  Вильормур Давидсен,  Даниэль Оббекьер,  Янн Беньяминсен,  Михал Пшибыльский,  Эмиль Вайе Йонсен,  Мариус Кригер Линд,  Сэмми Шютте (Tobias Hestad 79'),  Петур Кнудсен,  Beinir Nolsoee
Жёлтые карточки:  Damir Ceter 90' (Хамрун Спартанс),  Klery Serber 90+2' (Хамрун Спартанс),  Messie Biatoumoussoka 90+3' (Хамрун Спартанс),  Emmanuel Ernest 90+7' (Хамрун Спартанс)

«Рунавик» пробился во второй раунд квалификации, где сыграет против «Копера».

В параллельной игре македонская «Шкендия» выиграла у гибралтарской «Европы» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Ване Крстевски на 86-й минуте.

«Шкендия» по сумме двух матчей победила 6:0 и теперь сыграет против «Браво».

И в еще одной встрече «Балканы» из Косово обыграл «Коннах Куэй» из Уэльса со счетом 3:2.

На голы Эдвина Куца, Джованни и Валентина Серебе гости ответили забитыми мячами Максима Вудкока и Али Мехассеба.

«Балканы» прошли дальше, где теперь встретятся с «Богемиансом».