В ответном матче квалификации Лиги конференций фарерский «Рунавик» на выезде победил мальтийский «Хамрун» со счетом 2:1.

В составе победителей забивали Михал Пржибильский и Петур Кнудсен. За хозяев отличился Анте Чорич.

Результат матча Хамрун Спартанс Хамрун 1:2 Рунавик Рунавик 0:1 Михал Пшибыльский 43' 1:1 Анте Чорич 53' 1:2 Петур Кнудсен 90+4' пен. Хамрун Спартанс: Рафаэл Компри, Кин Скиклуна, Винченцо Полито ( Emmanuel Ernest 90' ), Марселина Эмерсон ( Райан Камензули 90' ), Мэттью Гийомье, Анте Чорич ( Klery Serber 80' ), Джейк Грек, Тобиас Бьёрнстад, Celio, Jack Ipalibo ( Lucas Villela 46' ), Damir Ceter Рунавик: Tom Amos, Филип Дринич ( Арон Кнудсен 79' ), Вильормур Давидсен, Даниэль Оббекьер, Янн Беньяминсен, Михал Пшибыльский, Эмиль Вайе Йонсен, Мариус Кригер Линд, Сэмми Шютте ( Tobias Hestad 79' ), Петур Кнудсен, Beinir Nolsoee Жёлтые карточки: Damir Ceter 90' (Хамрун Спартанс), Klery Serber 90+2' (Хамрун Спартанс), Messie Biatoumoussoka 90+3' (Хамрун Спартанс), Emmanuel Ernest 90+7' (Хамрун Спартанс)

Статистика матча 5 Удары в створ 6 10 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 7 1 Офсайды 0 9 Фолы 5

«Рунавик» пробился во второй раунд квалификации, где сыграет против «Копера».

В параллельной игре македонская «Шкендия» выиграла у гибралтарской «Европы» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Ване Крстевски на 86-й минуте.

«Шкендия» по сумме двух матчей победила 6:0 и теперь сыграет против «Браво».

И в еще одной встрече «Балканы» из Косово обыграл «Коннах Куэй» из Уэльса со счетом 3:2.

На голы Эдвина Куца, Джованни и Валентина Серебе гости ответили забитыми мячами Максима Вудкока и Али Мехассеба.

«Балканы» прошли дальше, где теперь встретятся с «Богемиансом».