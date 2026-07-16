Бывший тренер юношеской и молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, что ещё в 2015 году отлично понимал потенциал испанских футболистов, которые сейчас составили костяк сборной на ЧМ‑2026.

Дмитрий Хомуха globallookpress.com

«Уже в 2015 году было понятно, что это поколение испанцев далеко пойдёт, потому что там была россыпь талантов: Симон, Асенсио, Мерино и целая плеяда других футболистов. После юношеского чемпионата Европы, в котором мы принимали участие, они выиграли молодёжный чемпионат Европы и успешно выступали на Олимпийских играх. В России такой преемственности нет, потому что нет системной работы по подготовке кадров, как в Испании, — всё разрозненно», — сказал Хомуха «Чемпионату».

В финале ЧМ‑2026 Испания сыграет с Аргентиной 19 июля; по пути к нему она обыграла Францию со счётом 2:0.