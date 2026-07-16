«Интер» из Турку обыграл «Сараево» в ответной встрече 1-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1.

Франсис Кьереме вывел гостей вперед на 22-й минуте встречи. Во втором тайме игра перевернулась — на 58-й минуте Эли Контех сравнял счет, а Клинтон Джефта принес победу команде из Финляндии голом на 87-й минуте.

Результат матча

Интер Турку Лига конференций. Квалификация 1:1 Сараево Лига конференций. Квалификация

0:1 Франсис Кьеремех 22' 1:1 Alie Conteh 58'

Интер Турку: Яссе Туоминен ( Жан Ботуэ 83' ), Eetu Huuhtanen, Seth Saarinen, Luka Kuittinen, Ilari Kangasniemi, Jussi Niska, Bismark Ampofo ( Prosper Ahiabu 62' ), Janne-Pekka Laine, Loic Essomba ( Julius Tauriainen 90' ), Alie Conteh ( Iiro Jarvinen 83' ), Clinton Jephta