«Интер» из Турку обыграл «Сараево» в ответной встрече 1-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1.
Франсис Кьереме вывел гостей вперед на 22-й минуте встречи. Во втором тайме игра перевернулась — на 58-й минуте Эли Контех сравнял счет, а Клинтон Джефта принес победу команде из Финляндии голом на 87-й минуте.
Результат матча
Интер ТуркуЛига конференций. Квалификация1:1СараевоЛига конференций. Квалификация
0:1 Франсис Кьеремех 22' 1:1 Alie Conteh 58'
Интер Турку: Яссе Туоминен (Жан Ботуэ 83'), Eetu Huuhtanen, Seth Saarinen, Luka Kuittinen, Ilari Kangasniemi, Jussi Niska, Bismark Ampofo (Prosper Ahiabu 62'), Janne-Pekka Laine, Loic Essomba (Julius Tauriainen 90'), Alie Conteh (Iiro Jarvinen 83'), Clinton Jephta
Сараево: Стефан Ристовски, Лео Микич (Antonio Galesic 62'), Адем Ляич (Bartol Barisic 62'), Франсис Кьеремех, Агон Элези (Jonathan Agyekum 75'), Mihael Kupresak (Гойко Цимирот 75'), Souleymane Meite, Luka Dajcer (Luka Hujber 90'), Shane Takudzwa Maroodza, Amar Beganovic, Ivan Banic
«Интер» выиграл противостояние с общим счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. «Сараево» завершил выступление на турнире.