Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе над «Динамо» из Санкт-Петербурга (3:1) в товарищеском матче.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Очередная тренировочная встреча на сборах. Любая такая игра дает много пищи для размышления. У нас не такой уж большой состав, но еще есть время, чтобы подготовится к первому туру, в том числе функционально.

Гол Лесового? На такие вещи не обращаем внимания, потому что любой забитый мяч тут же становится историей. Другое дело, что мало забивали в минувшем сезоне и того же Лесового взяли для того, чтобы помогал и в предголевой, и в завершающей стадии атак. Хубулова также на эту позицию брали. Таких игроков у нас по позициям не было. Довольны, что они оказались в нашей команде.

Петербургское "Динамо" идет в своей зоне во Второй лиге на первом месте. У них тоже была пауза, сейчас начинают второй круг. Это всегда так было, есть, и будет, когда соперник ниже рангом хочет хорошо сыграть и зарекомендовать себя в матче с командой премьер‑лиги. Многие игроки в такой ситуации себя показывали, а потом оказывались в РПЛ.

Планы? Подготовка к "Факелу". Это будет игра с хорошей командой, которая вышла в РПЛ. Имеем представление, кто и как в ней играет, поэтому планируем целенаправленно готовиться к сопернику», — приводит слова Евсеева « Матч ТВ ».

Матч 1-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» Махачкала состоится 25 июля.