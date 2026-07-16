Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча за 3-е место на ЧМ-2026 против сборной Англии.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Наш долг — сделать все возможное для победы, ведь это завершающий этап турнира. Это спорт высших достижений. Спортсменам уже приходилось переживать трудные моменты — поражения, вылеты из турниров. У них всегда есть стремление побеждать. Уверенности в своих силах много, конечно, когда не удается добиться желаемого результата, это тяжело. Но это не катастрофа. Это не перечеркивает все то хорошее, чего мы уже добились.

На кону третье место, и мы сделаем все, чтобы завоевать медали. Да, это наша задача — ради нас самих и всех тех, кто нас поддерживает, кто болеет за Францию ​​и переживал вместе с нами. Разочарование велико, но впереди еще матч. А когда выступаешь за сборную Франции, любой матч — это не просто товарищеская игра. Пусть это и не изменит кардинально жизнь игроков, но каждый из них должен это понимать», — приводит слова Дешама пресс-служба «трехцветных».

Матч между командами состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, начало — в 00:00 мск.