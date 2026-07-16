Софийский ЦСКА вырвал победу в матче против «Дерри Сити» в рамках 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 2:1.
На гол Эллиса Чапмана в начале второго тайма гости ответили точным ударом Иоанниса Питтаса на 75-й минуте. Победный мяч болгарская команда забила благодаря автоголу Барри Коттера в компенсированное время.
Результат матча
Дерри СитиЛига Европы. Квалификация1:2PFC CSKA SofiaЛига Европы. Квалификация
1:0 Эллис Чапман 47' 1:1 Иоаннис Питтас 76'
Дерри Сити: Брандон Флеминг, Бэрри Коттер, Джеймс Олайника (Камерон Даммигэн 90'), Эллис Чапман (James Clarke 79'), Майкл Даффи, Brian Maher, Conor Barr, Christy Grogan (Jamie Stott 90'), Patrick McClean, Adam O'Reilly, Kevin David Nogueira Carvalho Santos
PFC CSKA Sofia: Димитар Евтимов, Факундо Родригес, Иоаннис Питтас (Mohamed Amine Brahimi 90'), Стефано Сенси, Жордау, Santiago Leandro Godoy (James Eto'o 72'), Isaac Solet (Жан-Филипп Гбамин 79'), Petko Panayotov (Joel Zwarts 72'), David Samuel Custodio Lima, Angelo Martino, Teodor Ivanov
Жёлтые карточки: Christy Grogan 81' — Angelo Martino 46', Teodor Ivanov 77', Факундо Родригес 90+6', Стефано Сенси 90+13'
Благодаря победе в Софии (3:2), ЦСКА выиграл противостояние с общим счетом 5:3 и вышел в следующий раунд турнира. «Дерри Сити» продолжит выступление в Лиге конференций.