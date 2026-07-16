Софийский ЦСКА вырвал победу в матче против «Дерри Сити» в рамках 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 2:1.

На гол Эллиса Чапмана в начале второго тайма гости ответили точным ударом Иоанниса Питтаса на 75-й минуте. Победный мяч болгарская команда забила благодаря автоголу Барри Коттера в компенсированное время.

Результат матча

Дерри Сити Лига Европы. Квалификация 1:2 PFC CSKA Sofia Лига Европы. Квалификация

1:0 Эллис Чапман 47' 1:1 Иоаннис Питтас 76'

Дерри Сити: Брандон Флеминг, Бэрри Коттер, Джеймс Олайника ( Камерон Даммигэн 90' ), Эллис Чапман ( James Clarke 79' ), Майкл Даффи, Brian Maher, Conor Barr, Christy Grogan ( Jamie Stott 90' ), Patrick McClean, Adam O'Reilly, Kevin David Nogueira Carvalho Santos

PFC CSKA Sofia: Димитар Евтимов, Факундо Родригес, Иоаннис Питтас ( Mohamed Amine Brahimi 90' ), Стефано Сенси, Жордау, Santiago Leandro Godoy ( James Eto'o 72' ), Isaac Solet ( Жан-Филипп Гбамин 79' ), Petko Panayotov ( Joel Zwarts 72' ), David Samuel Custodio Lima, Angelo Martino, Teodor Ivanov

Жёлтые карточки: Christy Grogan 81' — Angelo Martino 46', Teodor Ivanov 77', Факундо Родригес 90+6', Стефано Сенси 90+13'