Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может столкнуться с дисциплинарными санкциями после полуфинального матча ЧМ-2026 против Аргентины, в котором англичане уступили со счётом 1:2.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Команда Томаса Тухеля вела в счёте до 85-й минуты благодаря голу Энтони Гордона, однако в концовке встречи аргентинцы сумели перевернуть ход игры и вышли в финал турнира.

После финального свистка Беллингем оказался в центре внимания из-за инцидента с полузащитником сборной Аргентины Валентином Барко. Когда 21-летний хавбек направлялся праздновать победу вместе с партнёрами, англичанин ударил его ладонью по затылку. Причины такого поступка остаются неизвестными, тем более что незадолго до этого Джуд спокойно поприветствовал других игроков аргентинской команды.

Как сообщает The Sun, эпизод не попал в поле зрения арбитров во время матча, однако ФИФА может изучить произошедшее уже после игры. Если в отношении Беллингема будет открыто дисциплинарное дело, ему может грозить дисквалификация, из-за которой он рискует пропустить матч за третье место против сборной Франции.