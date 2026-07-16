Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, что сразу после назначения главным тренером армейцев Дмитрия Игдисамова его снова стали использовать как опорника, а не как атакующего хавбека.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Игдисамов вернул меня на мою позицию. Мне там комфортно играть и приносить команде пользу. Постараемся улучшить наши результаты и быть как можно выше.

Не сказать, что мне нравится позиция центрального защитника. Я любитель побегать на поле. Не планирую возвращаться на эту позицию. Если будет какая‑то сложная ситуация, я готов выступить там, но не на постоянной основе», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Зимой Баринов перешёл из «Локомотива», воспитанником которого является, в ЦСКА. Он играл под руководством Фабио Челестини и Дмитрия Игдисамова.