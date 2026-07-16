«Барселона» намерена летом отпустить вингера Руни Барджи в другой клуб. По данным издания Mundo Deportivo, на него больше не рассчитывают в каталонском клубе.

Руни Барджи globallookpress.com

После приобретения Энтони Гордона и Карима Адейеми края атаки «Барселоны» полностью укомплектованы, а 20‑летний швед больше не входит в планы главного тренера Ханси Флика.

Сейчас Барджи интересуются команды из Бундеслиги, Эредивизи, Лиги 1, португальской Суперлиги и Серии А. Среди возможных претендентов называются «Астон Вилла», «Сандерленд», «Эвертон», «Фулхэм», «Брайтон», «Лидс Юнайтед», «Аякс», «Марсель», «Порту», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

При этом полузащитник не хочет покидать «Барселону» окончательно и рассматривает вариант с арендой. Летом 2025 года каталонцы подписали его за 2,5 млн евро.