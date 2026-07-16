Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2026 между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

Александр Соболев («Зенит») globallookpress.com

«"Зенит" провёл большое количество матчей в межсезонье против серьёзных соперников. Команда выкладывалась уже, может, не на 100%, но на 80% — точно. Игровой тонус лучше у "Зенита", чем у "Спартака" — это мы увидим и на поле. Петербуржцы — несомненные фавориты в этом матче.

Это игра за трофей. В профессиональном спорте любой трофей ценится. Если кто-то называет игру за Суперкубок товарищеской, наверное, тот никогда в жизни не держал в руках трофеев, даже не знает, что это такое.

В психологическом плане "Спартаку" надо в первую очередь что-то доказать в этом матче не "Зениту", а своим болельщикам. Мы знаем, что турбулентность в этом клубе возникает очень быстро. Нужно продемонстрировать и руководству, что они готовы конкурировать на равных. "Зенит" — это хороший раздражитель, принципиальный соперник. Надеюсь, "Спартак" покажет всё, на что способен», — цитирует Баранника «Советский спорт».

Команды сыграют друг против друга 18 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Нижнем Новгороде.