Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал предстоящий полуфинал ЧМ‑2026 против национальной команды Аргентины.

Томас Тухель globallookpress.com

«Я это чувствую, и вы это видите — у них особенная энергия. Их трудно победить. Такова реальность. Это сильная команда, почти такая же, как четыре года назад. Видна их сплочённость, видны жертвы, на которые они идут. Они не паникуют, когда уступают. Они верят в свой стиль. А их стиль очень эмоционален.

И, конечно, история — она тоже питает их, она значит для них очень многое. Этого мы и ожидаем, с этим нам и предстоит столкнуться. Но мы тоже эмоциональны. У нас есть стойкость, есть менталитет, необходимый для такого вызова. И мы к нему готовы», — цитирует The Telegraph слова Тухеля.

Эта игра состоится сегодня в 22:00 (мск). Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира. В прошлом финале она обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2).