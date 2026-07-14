Каталонская «Барселона» оценивает свое официальное предложение по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в 100 миллионов евро и считает эту сумму полностью обоснованной. Об этом информирует авторитетное испанское издание Mundo Deportivo.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Руководство сине-гранатовых твердо решило не увеличивать фиксированную финансовую часть сделки. Тем не менее блауграна готова повысить привлекательность своего запроса за счет включения различных бонусов, выплата которых будет напрямую привязана к индивидуальной результативности аргентинского форварда и завоеванным клубом трофеям.

Кроме того, боссы каталонского гранда изучают альтернативные варианты структурирования этой сделки. В частности, «Барселона» допускает возможность частичного обмена и готова включить в трансфер некоторых действующих футболистов своей команды.

Сообщается, что каталонцы могут расстаться с полузащитником Марком Касадо, вингером Ферраном Торресом или защитником Рональдом Араухо. Такой сценарий будет реализован только в том случае, если сами игроки выразят официальное согласие на переезд в Мадрид.