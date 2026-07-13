Атакующий полузащитник лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкау продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии. Руководство ближневосточного «Аль-Ахли» полностью согласовало трансфер 26-летнего португальского футболиста.

Франсишку Тринкау globallookpress.com

Сумма этой трансферной сделки составит 45 миллионов евро гарантированных выплат, а еще 5 миллионов евро предусмотрены в соглашении в качестве различных бонусов. Стоит отметить, что ранее состав этого саудовского клуба также пополнил полузащитник Эдуард Сперцян.

В минувшем сезоне Тринкау продемонстрировал качественную игру в составе «Спортинга». Хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Португалии, в которых сумел забить 7 голов и выполнить 11 результативных передач.