Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. По мнению главы каталонского клуба, капитан сборной Аргентины демонстрирует на турнире футбол высочайшего уровня.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Лапорта отметил, что аргентинский форвард заслуживает самых теплых слов за свою игру, а также подчеркнул, что успехам Месси способствует командная работа всей сборной.

«Сборная Аргентина играет очень сплочённо. Это всё помогает Лео показывать свой лучший футбол», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Аргентинская команда уже добралась до полуфинала мирового первенства, где ей предстоит встретиться со сборной Англии.

На нынешнем чемпионате мира Месси принял участие в шести матчах и записал на свой счет восемь забитых мячей.