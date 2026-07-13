Новичок «Манчестер Юнайтед» Андрей Сантос высказался о своем переходе в команду из «Челси».

Андрей Сантос globallookpress.com

«Как полузащитник я очень рад возможности играть под руководством Майкла Каррика. Он идеальный тренер, который поможет мне сделать следующий шаг в моей карьере и приблизиться к осуществлению заветной мечты», — цитирует Сантоса клубная пресс-служба.

Бразильский хавбек заключил с манкунианцами долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года, с опцией пролонгации со стороны клуба еще на один сезон. По информации спортивных медиа, общая сумма этой трансферной сделки составила 58,6 миллиона евро, включая различные бонусные выплаты.