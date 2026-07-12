Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас не намерен покидать каталонский клуб этим летом, несмотря на серьезный интерес со стороны саудовского «Аль-Хиляля».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний бразилец хочет продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых» и не рассматривает вариант со сменой команды в текущее трансферное окно.

При этом «Аль-Хиляль» сохраняет высокий интерес к футболисту и готов предложить ему контракт с существенно более выгодными финансовыми условиями. Однако на данный момент приоритетом для Рафиньи остается выступление за «Барселону».

В минувшем сезоне чемпионата Испании бразильский вингер провел 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. За каталонский клуб Рафинья выступает с 2022 года.