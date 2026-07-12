Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление сборной Норвегии на ЧМ-2026.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

Напомним, что норвежцы смогли дойти до четвертьфинала, где в овертайме проиграли Англии со счетом 1:2.

«Норвегия никогда не проходила так далеко. Для нее это отличный результат. Но надо стремиться к большему и лучшему. В любом случае, норвежцы — молодцы. Все-таки обыграли пятикратных чемпионов мира — Бразилию! Англии тоже дали хороший бой. Бывают случаи, когда команда выстреливает, а потом пропадает. Не хотелось бы, чтобы она потом куда-то пропала после чемпионата мира», — приводит слова Канчельскиса « Спорт-Экспресс ».

В полуфинале англичане теперь сыграют против сборной Испании.