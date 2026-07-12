Экс-наставник ЦСКА Фабио Челестини высказался о выступлении сборной Швейцарии на ЧМ-2026.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Сборная Швейцарии проделывает потрясающую работу. Это крепкая команда, которая вышла на новый уровень зрелости. Видно, что коллектив нацелен на достижение больших результатов.

В трудные моменты они не теряют самообладания, продолжают борьбу и не сдаются. Победы на таком уровне — это не вопрос удачи, а результат умения найти те самые нюансы, которые обеспечивают преимущество над соперником», — приводит слова Челестини официальный сайт ФИФА.

Напомним, что швейцарцы смогли пробиться в четвертьфинал мундиаля, где сыграют против Аргентины.