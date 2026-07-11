Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своем будущем в национальной команде.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Что касается моего будущего в сборной — посмотрим. Возможно, я хотел бы взять паузу и пропустить Лигу наций, потому что это не самый важный турнир.

Может быть, затем вернусь к отбору на чемпионат Европы. Но в конечном итоге решение остается за федерацией. Если нет, то, возможно, сегодняшний матч был для меня последним», — приводит слова Куртуа The Athletic.

Напомним, что сборная Бельгии проиграла Испании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026 и покинула турнир.