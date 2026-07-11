«Барселона» изменила планы относительно соперника по традиционному Кубку Жоана Гампера и отказалась от проведения товарищеского матча с лондонским «Фулхэмом».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб изначально рассматривал английскую команду в качестве участника встречи. Однако ситуация изменилась после назначения главным тренером «Фулхэма» Альваро Арбелоа.

По информации источника, руководство сине-гранатовых не хочет, чтобы бывший наставник мадридского «Реала» принимал участие в мероприятии, поэтому от идеи провести матч с лондонцами было решено отказаться.

Ранее «Барселона» также вела переговоры о возможной игре с «Аяксом» и мексиканским «Крус Асулем», продолжая искать подходящего соперника для ежегодного турнира.

Напомним, в прошлом сезоне Арбелоа возглавлял мадридский «Реал», однако не сумел привести команду к завоеванию трофеев. Позже испанский специалист продолжил карьеру в «Фулхэме».