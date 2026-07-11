Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился первыми впечатлениями от пребывания в лондонском клубе и подробно рассказал о планах на предсезонную подготовку.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Уровень клуба высочайший. Структура отличная, но нужно вложить душу, нужно придать смысл, нужно привнести хорошую работу, позитивную энергию, чтобы у нас было приятное место для работы, и у нас есть все необходимые составляющие для этого. Я знаю, какими качествами обладают игроки, но теперь нам нужно разделять общее видение, общее убеждение в том, чего мы хотим достичь, и именно это мне нравится, именно это я хочу создать вместе с ними, чтобы они почувствовали этот энтузиазм по поводу того, как мы можем конкурировать во всех соревнованиях, в которых нам предстоит участвовать», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте команды.

В Английской Премьер-лиге столичный коллектив набрал 52 очка и финишировал лишь на десятой строчке в турнирной таблице. Главным успехом команды на внутренней арене стал выход в финал Кубка Англии, где лондонцы в упорной борьбе минимально уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.