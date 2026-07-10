Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль поделился эмоциями после победы национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии (1:0).

Микель Оярсабаль globallookpress.com

«Празднование гола в ворота Португалии показывает, какая мы семья. Надеюсь, нам ещё не раз удастся так отпраздновать.

Я доволен тем, как складываются дела и лично у меня, и у команды. Мы хотим продолжать двигаться по турнирной сетке, и, если каждый из нас сможет внести свой личный вклад — будет только лучше», — приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

После этого противостояния сборная Испании пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против Бельгии. Матч 1/4 финала мундиаля состоится сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.