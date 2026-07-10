Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между Испанией и Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2026.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«В обеих командах есть звезды первой величины. Кажется, обе сборные нашли себя в игре и обрели силу по ходу турнира. Бельгийцы готовы и психологически, и функционально. Испанцы же очень невнятно начали чемпионат, они зависимы от игры одного из лидеров. Как только выключается Ямаль, все тормозится. Думаю, с Бельгией они не справятся», — приводит слова Непомнящего « Спорт-Экспресс ».

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет против Франции в полуфинале мундиаля. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.