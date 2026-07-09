Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что после окончания ЧМ‑2026 правительство страны оценит экономический и туристический эффект от него и затем примет решение о подаче заявки на проведение клубного чемпионата мира 2029 года.

Клаудия Шейнбаум globallookpress.com

Сейчас такая инициатива выдвинута Мексиканской футбольной федерацией. Ранее желание провести КЧМ‑2029 уже выразили Бразилия, Катар и США. Также формируется совместная заявка Испании и Марокко.

«Мы должны всегда искать выгодные для Мексики условия. Это было бы хорошо для страны в целом, но нужно посмотреть на конкретные обстоятельства. В ближайшее время министерство туризма представит отчет о влиянии чемпионата мира 2026 года на туристический поток и экономику. На основе этих данных правительство определит, стоит ли поддерживать заявку на проведение следующего турнира.

Благодаря модернизации, проведенной к чемпионату мира 2026 года, страна располагает инфраструктурой мирового уровня, соответствующей строгим требованиям ФИФА: система ВАР, современные средства связи и развитая гостиничная сеть. Предварительно рассматриваются пять стадионов: стадион "Ацтека" в Мехико вместимостью более 80 тысяч зрителей, который считается основным кандидатом на проведение финала; стадионы BBVA в Монтеррее и "Акрон" в Гвадалахаре, уже имеющие опыт работы на чемпионате мира; а также стадион "Университарио" в Монтеррее и Олимпийский стадион в Мехико. Последние два считаются возможными альтернативами, хотя могут потребовать небольших операционных улучшений», — сказала Штейнбаум во время своего выступления.