Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия переходит в «Бетис».

Фран Гарсия globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали трансфер 26-летнего испанского футболиста за € 4 млн. По условиям сделки «королевский» клуб оставляет за собой право на получение 50% от суммы последующей продажи игрока.

Гарсия является воспитанником мадридцев и вернулся в родную команду летом 2023 года после яркого отрезка в «Райо Вальекано». В минувшем сезоне латераль принял участие в 29 встречах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В составе севильского клуба испанец призван закрыть позицию на левом фланге обороны. Прохождение медицинского осмотра уже запланировано, а официальное объявление о трансфере ожидается в самое ближайшее время.