Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Напомним, что нападающий американской национальной команды получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее это решение было аннулировано ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

«Трамп признался в звонке Инфантино по поводу Балогана? Просто всесильный папочка и огромная страна, которая что хочет, то и творит. Здесь интересно, куда зайдут бельгийцы? Слышал, что они будут подавать в суд, будут оспаривать. И здесь, если их поддержат европейские страны, которые продолжают играть в футбол… Англичане, испанцы, португальцы… Тогда, думаю, можно будет с этим гнётом американских феодалов справиться. Если не зассут.

Но посмотрим, всё будет зависеть от футбольной Европы. Случай вопиющий. Просто Дональд, Daddy, решил, что он ещё и футбольный папочка. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что апелляционный комитет ФИФА не поменял решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана после жалобы сборной Бельгии.