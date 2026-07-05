Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи бразильского вингера Винисиуса в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Рамон Альварес де Мон, руководство «сливочных» всерьёз настроено расстаться с одним из лидеров команды. По данным источника, клуб готов пойти на необычный шаг и предложить футболисту часть суммы от будущего трансфера, чтобы убедить его согласиться на смену команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что стороны не могут договориться о подписании нового контракта, из-за чего будущее Винисиуса в Мадриде оказалось под вопросом.

Минувший сезон «Реал» завершил без завоёванных трофеев. После окончания кампании клуб сменил главного тренера — команду возглавил Жозе Моуринью, который уже приступил к работе с коллективом.