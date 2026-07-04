Переговоры между мадридским «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта пока не принесли результата.

Если сторонам не удастся договориться о новом соглашении, испанский клуб может рассмотреть продажу бразильского вингера уже в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает El Debate, у 26-летнего футболиста уже есть сразу несколько привлекательных вариантов для продолжения карьеры. Интерес к игроку проявляют английские гранды — «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также немецкая «Бавария».

В минувшем сезоне Винисиус был одним из лидеров «сливочных». Во всех турнирах он провёл 53 матча, отметился 22 забитыми мячами и отдал 14 результативных передач.