Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

«Это элитная команда, суперкоманда с выдающимися игроками — коллектив, который мы глубоко уважаем, но, разумеется, не боимся. Мы уверены в своих силах и верим, что можем на равных соперничать с кем угодно — что мы и доказывали на протяжении многих лет, — и подходим к этому матчу, имея все шансы на успех. Мы постараемся максимально хорошо подготовиться к игре за оставшееся время: проанализируем соперника, изучим видеозаписи и определимся с тактикой. Думаю, нам нужно сосредоточиться на себе и собственной игре, стараясь повторить то, что мы показали недавно», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля. Начало — в 22:00 мск.