Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежский форвард признался, что считает эту встречу одной из самых важных в своей карьере. По словам Холанна, ему ещё не доводилось участвовать в столь значимых матчах в составе национальной команды.

«Это будет один из самых значимых моментов в моей карьере. Никогда прежде я не играл за сборную Норвегии в матчах такого уровня. Будет здорово испытать нечто подобное. Мне нравится сборная Бразилии, у меня там много друзей. Мне нравится эта страна и стиль игры бразильской команды. Это будет особенный матч», — заявил Холанн Globo.