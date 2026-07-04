В минувшем сезоне Гарначо провёл за «Челси» 43 матча во всех турнирах. За этот период аргентинец забил восемь мячей и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Как сообщает известный инсайдер Альфредо Педулла, серьёзный интерес к аргентинскому футболисту проявляет «Рома». Римский клуб рассматривает возможность аренды 22-летнего игрока и рассчитывает договориться с лондонцами о временном переходе.

Вингер «Челси» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в чемпионате Италии уже этим летом.

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