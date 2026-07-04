В матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Марокко переиграла команду Канады со счетом 2:0.

сборная Марокко globallookpress.com

Первый тайм прошел без голов, а вот на 50-й минуте Аззедин Унаи смог открыть счет в этой игре.

На 82-й минуте тот же Унаи удвоил преимущество марокканцев. Точку же в игре поставил Суфьян Рахими, который отличился на 90+8-й минуте.

Результат матча Канада Оттава 0:3 Марокко Рабат 0:1 Аззедин Унаи 50' 0:2 Аззедин Унаи 82' 0:3 Суфьян Рахими 90+8' Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито, Люк де Фужроль, Нико Сигур ( Джонатан Осорио 87' ), Али Ахмед ( Джейкоб Шаффельбург 78' ), Алистер Джонстон, Ричи Лария ( Дэвид Промис 78' ), Тажон Бушанан ( Джейден Нельсон 87' ), Стефен Эустакиу, Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи ( Кайл Ларин 63' ) Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Редуан Халал, Исса Диоп ( Марване Саадане 87' ), Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари ( Суфьян Рахими 22' ), Билаль эль-Ханнус ( Софьян Амрабат 63' ), Аззедин Унаи ( Самир эль Мурабет 87' ), Браим Диас, Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди ( Чемсдин Талби 63' ) Жёлтые карточки: Ричи Лария 40', Джонатан Дэвид 43', Люк де Фужроль 49', Кайл Ларин 67' — Редуан Халал 20', Ашраф Хакими 40', Аззедин Унаи 45', Билаль эль-Ханнус 45+6'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 11 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 24 Фолы 14

Таким образом, сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Там она сыграет с победителем пары Франция — Парагвай. Для Канады турнир завершен.