В матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Марокко переиграла команду Канады со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без голов, а вот на 50-й минуте Аззедин Унаи смог открыть счет в этой игре.
На 82-й минуте тот же Унаи удвоил преимущество марокканцев. Точку же в игре поставил Суфьян Рахими, который отличился на 90+8-й минуте.
Результат матча
КанадаОттава0:3МароккоРабат
0:1 Аззедин Унаи 50' 0:2 Аззедин Унаи 82' 0:3 Суфьян Рахими 90+8'
Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито, Люк де Фужроль, Нико Сигур (Джонатан Осорио 87'), Али Ахмед (Джейкоб Шаффельбург 78'), Алистер Джонстон, Ричи Лария (Дэвид Промис 78'), Тажон Бушанан (Джейден Нельсон 87'), Стефен Эустакиу, Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи (Кайл Ларин 63')
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Редуан Халал, Исса Диоп (Марване Саадане 87'), Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари (Суфьян Рахими 22'), Билаль эль-Ханнус (Софьян Амрабат 63'), Аззедин Унаи (Самир эль Мурабет 87'), Браим Диас, Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди (Чемсдин Талби 63')
Жёлтые карточки: Ричи Лария 40', Джонатан Дэвид 43', Люк де Фужроль 49', Кайл Ларин 67' — Редуан Халал 20', Ашраф Хакими 40', Аззедин Унаи 45', Билаль эль-Ханнус 45+6'
Таким образом, сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Там она сыграет с победителем пары Франция — Парагвай. Для Канады турнир завершен.