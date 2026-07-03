«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к нападающему «ПСЖ» Брэдли Баркола, однако осуществить этот трансфер нынешним летом будет непросто.

Брэдли Баркола globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство парижского клуба не планирует расставаться с 23-летним французом. Изменить свою позицию «ПСЖ» может лишь при определённых условиях — если команде удастся усилить линию атаки и полузащиты новыми футболистами.

Сообщается, что французский чемпион рассматривает возможность подписания нападающего «РБ Лейпцига» Яна Диоманде и полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша. Только в случае успешного завершения этих сделок клуб может вернуться к вопросу о продаже Баркола.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость французского форварда составляет около 70 млн евро.

В минувшем сезоне Баркола провёл 29 матчей в чемпионате Франции, записав на свой счёт 11 голов и одну результативную передачу.