Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игровом времени форварда Неймара на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

«Да. Он готов играть все 90 минут. Конечно, он недоволен сложившейся ситуацией, но ведет себя очень хорошо. Он отлично тренируется.

Неймар пользуется большим уважением, он доброжелательный человек, и партнеры по команде его очень любят. У него важная роль в коллективе, он большой мастер и при этом остается очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть — как хотел всегда», — приводит слова Анчелотти Globo.

Напомним, что из четырех матчей сборной Бразилии на ЧМ-2026 Неймар вышел на поле только в одном.