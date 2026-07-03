Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игровом времени форварда Неймара на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Да. Он готов играть все 90 минут. Конечно, он недоволен сложившейся ситуацией, но ведет себя очень хорошо. Он отлично тренируется.

Неймар пользуется большим уважением, он доброжелательный человек, и партнеры по команде его очень любят. У него важная роль в коллективе, он большой мастер и при этом остается очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть — как хотел всегда», — приводит слова Анчелотти Globo.

Напомним, что из четырех матчей сборной Бразилии на ЧМ-2026 Неймар вышел на поле только в одном.