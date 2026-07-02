Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг входит в число главных кандидатов на пост рулевого национальной команды Нидерландов, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

По сведениям источника, на вакантную должность также претендует экс-главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот. Поиски нового тренерского штаба начались после того, как 1 июля Королевский футбольный союз Нидерландов официально объявил об уходе Рональда Кумана, чье трудовое соглашение истекает 31 июля текущего года.

Напомним, что последним местом работы тен Хага был леверкузенский «Байер», который он возглавлял на протяжении короткого периода с июля по сентябрь 2025 года.