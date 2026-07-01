Главный тренер ДР Конго Себастьен Десабр высказался о поражении национальной команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (1:2).

Себастьен Десабр — главный тренер сборной ДР Конго globallookpress.com

«Разочарованы, потому что действительно верили, что сможем это сделать. Играли хорошо. Ближе к концу матча мы упустили два голевых момента, и один из лучших игроков мира забил в наши ворота два гола. Мы должны поздравить игроков с их игрой.

Они приобрели большой опыт, играя против таких команд, как эта. Так устроен футбол в Конго: возможно, нам немного не хватало опыта, но такова природа игры. Учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем спокойно продолжать», — приводит слова Дезабра пресс-служба ФИФА.

По итогам этого противостояния ДР Конго завершил свое выступление на чемпионате мира, а сборная Англии сыграет против Мексики в 1/8 финала турнира.