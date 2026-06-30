Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, принадлежащий «Барселоне», может отправиться в чемпионат Нидерландов.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

По информации инсайдера Джанлуиджи Лонгари, интерес к вратарю проявляет амстердамский «Аякс».

Как сообщает журналист, клубы уже ведут переговоры о возможном трансфере и находятся близко к достижению договорённости. Ожидается, что нидерландская команда оформит полноценный переход 34-летнего футболиста.

Напомним, минувший сезон тер Штеген провёл в аренде в другой испанской команде — «Жироне». Однако закрепиться в составе каталонского клуба вратарю не удалось: он принял участие лишь в двух матчах Ла Лиги. Теперь немец может сменить чемпионат и перебраться в Эредивизи.