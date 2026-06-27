Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча между командами Хорватии и Ганы на ЧМ-2026.

Анте Будимир globallookpress.com

«Хорватия играет с мячом. Мне понравилось, как они действовали в первом тайме матча с Англией. Если они так же будут играть с Ганой, то африканцам будет тяжело. У ганцев что‑то может получиться, если они физически хорошо подойдут к этому матчу, будут успевать накрывать соперника и не дадут ему принимать мяч. Им нужно сделать так, чтобы хорваты только спиной располагались к их воротам.

Я больше склоняюсь к победе Хорватии, потому что они играют в комбинационный футбол. У них достаточно возрастная команда, но они опытные и сыгранные. Никто не верил, что они покажут что‑то на чемпионате мира 2022 года, а они заняли там третье место вслед за серебром на ЧМ‑2018. Все думают: когда же это поколение закончится? А оно все не заканчивается. Дело в сыгранности и в том, что все на поле друг друга понимают», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет в ночь на 28 июня, начало — в 00:00 по мск. Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.