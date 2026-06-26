Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможной работе с национальной командой.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Моя естественная среда — клубный футбол. Это тренировки каждый день, матчи три раза в неделю. Быть с игроками, работать с ними, понимать их, ссориться, обнимать, подбадривать. Думаю, это моя естественная среда. Но когда я вижу атмосферу на чемпионате мира и Евро, я понимаю, что хотел бы попробовать себя там. Однажды я это сделаю», — цитирует Моуринью GOAL.

Напомним, что Моуринью летом сменил «Бенфику» на «Реал», в котором уже работал ранее.