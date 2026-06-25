Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Норвегии на ЧМ-2026.

«Холанн может забить в любой момент, он игрок мирового класса. Мы можем поплатиться за это. Но завтра мы будем готовы к этой борьбе.

Я не знаю, как сложится матч, но надеюсь, мы победим. Это важный матч для нас. Мы хотим победить каждую команду», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Игра между сборными Франции и Норвегии состоится 26 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026, набрав по шесть очков после первых двух туров.