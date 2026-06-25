25 июня в Мехико состоится встреча сборных Чехии и Мексики, которые сыграют в 3-м туре чемпионата мира. Начало игры в 04:00 мск. Расскажем, где можно посмотреть матч онлайн.
Для Мексики этот матч уже не важен. При любом раскладе хозяева мундиаля выйдут в плей-офф, причем с первой строчки. А вот для сборной Чехии эта игра имеет решающее значение.
Чехи занимают 3-е место с 1 пунктом на счету. Проход в плей-офф команде может гарантировать лишь победа. Но даже в таком случае многое будет зависеть от результата матча ЮАР — Южная Корея.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на исход встречи. Также на сайте отдельный прогноз на тоталы в матче.
- Мексика — фаворит букмекеров за 1.95, на победу Чехии они дают 3.85, на ничью можно поставить за 3.95.
- Искусственный интеллект уверен в победе сборной Мексики со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чехия — Мексика смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Чехия — Мексика в подробном онлайн-репортаже.