25 июня в Мехико состоится встреча сборных Чехии и Мексики, которые сыграют в 3-м туре чемпионата мира. Начало игры в 04:00 мск. Расскажем, где можно посмотреть матч онлайн.

Для Мексики этот матч уже не важен. При любом раскладе хозяева мундиаля выйдут в плей-офф, причем с первой строчки. А вот для сборной Чехии эта игра имеет решающее значение.

Чехи занимают 3-е место с 1 пунктом на счету. Проход в плей-офф команде может гарантировать лишь победа. Но даже в таком случае многое будет зависеть от результата матча ЮАР — Южная Корея.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на исход встречи. Также на сайте отдельный прогноз на тоталы в матче.

Мексика — фаворит букмекеров за 1.95, на победу Чехии они дают 3.85, на ничью можно поставить за 3.95.

Искусственный интеллект уверен в победе сборной Мексики со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Чехия — Мексика смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Чехия — Мексика в подробном онлайн-репортаже.