.. Razdel world-cup-2026 argteam Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Напомним, что 38-летний Месси сделал дубль в матче с Австрией. Теперь на его счету 18 голов на мундиалях, что является абсолютным рекордом.

«Лионель чрезвычайно полезен команде, забивной, играет роль первой скрипки. Но Аргентина — это команда, а не игра одного Месси. Это слаженный механизм, где каждый знает свой маневр, а Лионель не тянет одеяло на себя, а играет на команду. И команда помогает ему отличиться. Поздравляю Месси и всех его фанатов, в отличие от Криштиану, которого надо убирать из основы, потому что он — балласт. Хватит ли мужества у тренера на это? Надо еще и уменьшить влияние Роналду в раздевалке, потому что он тянет команду на дно. Сейчас он полено. А что касается Месси, всё равно хочу сказать, что Марадона играл в футбол сильнее», — цитирует Губерниева « Матч ТВ ».