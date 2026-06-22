Молодой форвард сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, кому посвятил свой первый гол на мундиалях.

Ламин Ямаль globallookpress.com

18-летний футболист отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Саудовской Аравии, завершившемся уверенной победой испанцев со счётом 4:0. Ямаль вышел в стартовом составе и уже на 10-й минуте поразил ворота соперника.

«Этот гол я посвящаю своей маме, моей девушке, семье, друзьям, всем болельщикам, которые находятся здесь, а также всем жителям Матаро», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

В заключительном матче группового этапа испанская команда встретится со сборной Уругвая.