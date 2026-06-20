Мадридский «Реал» окончательно определился со своей позицией относительно будущего нападающего Винисиуса Жуниора и намерен урегулировать вопрос по его соглашению в самые кратчайшие сроки, сообщает испанский журналист Мигель Серрано.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Главная задача "Реала" — продлить контракт с Винисиусом Жуниором. Однако если сторонам не удастся достичь соглашения, клуб может рассмотреть вариант продажи игрока уже этим летом», — заявил Серрано в своих социальных сетях в прямом эфире.

Руководство «королевского клуба» настроено максимально решительно и хочет полностью исключить любую неопределенность вокруг бразильского форварда до начала предсезонной подготовки к новому футбольному году