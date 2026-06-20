Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо официально подтвердил своё возвращение в профессиональный футбол. Обладатель «Золотого мяча» подписал контракт с итальянской «Равенной», которая выступает в Серии C.

Бразилец с воодушевлением прокомментировал новый этап своей карьеры и отметил, что снова хочет получать удовольствие от игры.

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться момента, когда снова буду танцевать с мячом и начну писать новую прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй.

Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в "Равенну". Пусть начнётся магия!» — приводит слова Роналдиньо Sky Sport Italia.

Роналдиньо официально решил повесить бутсы на гвоздь в январе 2018 года. При этом его последний официальный матч состоялся ещё в 2015 году.