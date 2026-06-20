Сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Винисиус с левого фланга влетел в штрафную, качнул защитника и пробил — Плесид отразил перед собой. Маттеус Кунья успел на отскок и добил мяч из вратарской.
На 36-й минуте Пакета совершил отбор в центре поля и сделал пас вперёд, Винисиус на скорости дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Кунье, который пробил в ближнюю девятку.
А в добавленное к первому тайму время Пакета классно развернулся в центре поля и сделал заброс за спину защитникам. Винисиус на скорости убежал к чужим воротам и послал мяч мимо голкипера.
Результат матча
После этого матча сборная Бразилии с 4 очками возглавила группу С, команда Марокко с 4 очками на второй строчке. У Шотландии 3 очка и второе место, гаитая очков не набрали.
В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.