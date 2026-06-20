Сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Бразилия — Гаити globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Винисиус с левого фланга влетел в штрафную, качнул защитника и пробил — Плесид отразил перед собой. Маттеус Кунья успел на отскок и добил мяч из вратарской.

На 36-й минуте Пакета совершил отбор в центре поля и сделал пас вперёд, Винисиус на скорости дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Кунье, который пробил в ближнюю девятку.

А в добавленное к первому тайму время Пакета классно развернулся в центре поля и сделал заброс за спину защитникам. Винисиус на скорости убежал к чужим воротам и послал мяч мимо голкипера.

Результат матча Бразилия Бразилиа 3:0 Гаити Порт-о-Пренс 1:0 Матеус Кунья 23' 2:0 Матеус Кунья 36' 3:0 Винисиус Жуниор 45+3' Бразилия: Алисон, Данило, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Дуглас Сантос, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Лукас Пакета ( Габриэл Мартинелли 64' ), Рафаэл Диас ( Райан 40' ), Матеус Кунья ( Эндрик 64' ), Винисиус Жуниор Гаити: Джонни Плесид, Мартин Эксперьянс, Ханнес Делькруа, Рикардо Ад, Жан-Кевин Дюверн, Карлан Аркус ( Доминик Симон 45' ), Жанрикне Беллегард ( Деррик Этьенн 81' ), Денли Жан Жак, Францди Пьерро ( Вильсон Изидор 45' ), Рюбен Провиданс ( Ленни Жозеф 71' ), Хосуэ Казимир ( Луисиус Дон Дидсон 62' ) Жёлтые карточки: Дуглас Сантос 65' — Карлан Аркус 4', Францди Пьерро 45+4', Денли Жан Жак 72'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 2 Удары мимо 4 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 4 8 Офсайды 4 13 Фолы 15

После этого матча сборная Бразилии с 4 очками возглавила группу С, команда Марокко с 4 очками на второй строчке. У Шотландии 3 очка и второе место, гаитая очков не набрали.

В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.