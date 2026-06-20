Сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Бразилия — Гаити
Бразилия — Гаити globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Винисиус с левого фланга влетел в штрафную, качнул защитника и пробил — Плесид отразил перед собой. Маттеус Кунья успел на отскок и добил мяч из вратарской.

На 36-й минуте Пакета совершил отбор в центре поля и сделал пас вперёд, Винисиус на скорости дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Кунье, который пробил в ближнюю девятку.

А в добавленное к первому тайму время Пакета классно развернулся в центре поля и сделал заброс за спину защитникам. Винисиус на скорости убежал к чужим воротам и послал мяч мимо голкипера.

Результат матча

БразилияБразилиаБразилия3:0ГаитиГаитиПорт-о-Пренс
1:0 Матеус Кунья 23' 2:0 Матеус Кунья 36' 3:0 Винисиус Жуниор 45+3'
Бразилия:  Алисон,  Данило,  Маркос Маркиньос,  Габриэль Магальяйнс,  Дуглас Сантос,  Бруно Гимарайнс,  Каземиро,  Лукас Пакета (Габриэл Мартинелли 64'),  Рафаэл Диас (Райан 40'),  Матеус Кунья (Эндрик 64'),  Винисиус Жуниор
Гаити:  Джонни Плесид,  Мартин Эксперьянс,  Ханнес Делькруа,  Рикардо Ад,  Жан-Кевин Дюверн,  Карлан Аркус (Доминик Симон 45'),  Жанрикне Беллегард (Деррик Этьенн 81'),  Денли Жан Жак,  Францди Пьерро (Вильсон Изидор 45'),  Рюбен Провиданс (Ленни Жозеф 71'),  Хосуэ Казимир (Луисиус Дон Дидсон 62')
Жёлтые карточки:  Дуглас Сантос 65'  —  Карлан Аркус 4',  Францди Пьерро 45+4',  Денли Жан Жак 72'

После этого матча сборная Бразилии с 4 очками возглавила группу С, команда Марокко с 4 очками на второй строчке. У Шотландии 3 очка и второе место, гаитая очков не набрали.

В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.