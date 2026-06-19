«Барселона» сохраняет предметный интерес к фланговому защитнику туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо. Чтобы снизить финансовые затраты, каталонский клуб изучает возможность включения в сделку своего оборонца Рональда Араухо. Об этом информирует авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Рональд Араухо globallookpress.com

По данным источника, главный тренер «старой синьоры» Лучано Спаллетти видит в Камбьязо ключевого исполнителя, однако руководство туринцев допускает продажу игрока из-за жестких бюджетных ограничений.

В завершившемся сезоне Камбьязо отыграл за бьянконери 47 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых пасов. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2029 года.