Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих соцсетях, что мадридский «Реал» рискует упустить вингера «Осасуны» Виктора Муньоса, если футболист решит продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Виктор Муньос globallookpress.com

У «королевского клуба» есть приоритетное право обратного выкупа 22-летнего испанского нападающего, однако окончательный выбор все равно зависит от самого игрока. При этом памплонский клуб уже выступил с предложением к «Реалу», оценив трансфер футболиста в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне-2025/26 Муньос отыграл 36 встреч, в которых отличился семью забитыми мячами и пятью ассистами. На сегодняшний день авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.